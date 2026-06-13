Maria Ciaccia lascia Forza Italia per Vannacci, poi si pente: "Torno indietro"

Da Forza Italia a Futuro Nazionale andata e ritorno in tre giorni. Protagonista, il consigliere comunale di Brindisi, Maria Ciaccia. «Dopo una breve, ma ponderata riflessione, ho deciso di annunciare ufficialmente il mio rientro nel Partito e nel Gruppo consiliare di Forza Italia». Martedì scorso, insieme ad altri tre consiglieri di centrodestra, Ciaccia aveva aderito al movimento fondato dal generale Roberto Vannacci.«Mi sono convinta, nonostante una breve indecisione» afferma Ciaccia «che Forza Italia è la mia casa politica.
Il mio, però, non è semplicemente un ritorno a casa, ma un atto di responsabilità verso i cittadini e verso un elettorato che chiede serietà, competenza e concretezza. Riprendo il cammino da me intrapreso perché Forza Italia resta l’unico vero pilastro del popolarismo europeo in Italia, una forza di governo credibile, capace di mediare con buonsenso».«Ringrazio i vertici del partito» conclude Ciaccia «soprattutto l’amico segretario regionale Mauro D’Attis, per la fiducia e sono pronta a continuare nel lavoro che, insieme, avevamo già condiviso per la città».
Vannacci legge la preghiera dei parà francesi: fegati rossi spappolatiFegati, fegati spappolati a sinistra. Il generale Roberto Vannacci apre l'assemblea di Futuro nazionale, il moviment...
Il 9 giugno scorso, in appena 24 ore, Fn non solo era entrato nel Consiglio comunale di Brindisi, me era addirittura diventato il primo partito nella maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Giuseppe Marchionna.