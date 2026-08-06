Sondaggio Mannheimer, uno choc: "Quanto valgono Di Battista e Vannacci"

Renato Mannheimer, in collegamento con L'aria che tira su La7, ha parlato di Roberto Vannacci e di Alessandro Di Battista. Il "Che Guevara di Roma Nord" non ha ancora ufficializzato la sua discesa in campo. Ma già i primi sondaggisti hanno provato a realizzare alcune ricerche su ipotetiche cifre. E il risultato non può che far tremare Giuseppe Conte e, più in generale, il Movimento Cinque Stelle. Per i grillini, in effetti, sarebbe un vero e proprio bagno di sangue.

"Di Battista è meno popolare di Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha già superato il 7% - ha spiegato Mannheimer -. Di Battista non si è nemmeno presentato, ma i principali sondaggi lo danno su un 3-3,5%. Ci sono due sondaggi recenti. Questo è il più recente e gli dà il 3,5%. La cosa interessante, come si vede dal cartello, è da dove li prende. E cioè prenderebbe questi voti tanto dal Movimento Cinque Stelle. Addirittura un terzo dei votanti per Conte dice che prenderebbe in considerazione il voto per Di Battista che è un'ala ancora più radicale dei Cinque Stelle. Per questo Conte sta proprio in questi giorni cercando di radicalizzare. Viene anche da altri partiti, ma insomma l'emorragia grave è nei Cinque Stelle. E questo fa capire non solo la campagna elettorale in corso, ma anche la paura e i movimenti attuali di Conte".