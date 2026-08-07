Roberto Vannacci, il siluro del Guardian: "Generale canaglia"

Roberto Vannacci, anche detto il "generale canaglia". È questo l'epiteto che il Guardian ha deciso di affibbiare al leader di Futuro Nazionale in un lungo editoriale pubblicato ieri, giovedì 6 agosto. Il quotidiano britannico ha spiegato ai suoi lettori come l'ex parà si sia affacciato alla vita pubblica, ovvero grazie alla pubblicazione del libro "Il Mondo al Contrario", definito come "un'incessante invettiva e intolleranza, che attaccava tra le altre cose la 'normalizzazione' dell'omosessualità e metteva in dubbio che una stella nera della pallavolo di alto profilo potesse essere considerata davvero italiana".

I sondaggi, ha specificato il Guardian, lo danno in ascesa. E questo potrebbe rappresentare un serio problema per l'Ue. Il motivo? Secondo il quotidiano inglese, "il resto d'Europa dovrebbe prestare attenzione all'ascesa di Vannacci. In un momento in cui l'influenza russa sull'estrema destra è già motivo di preoccupazione, egli si è dichiarato aperto all'idea di ricevere finanziamenti sia da Mosca che da Pechino".