Libero logo
Nazionale
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Lazio, raptus-Gattuso: "Vattene via", caccia Taylor dall'allenamento

di
Libero logo
giovedì 30 luglio 2026
Lazio, raptus-Gattuso: "Vattene via", caccia Taylor dall'allenamento

1' di lettura

Duro faccia a faccia oggi sul campo di allenamento al centro sportivo di Formello tra il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor. Dopo poco più di un’ora dall’inizio dell’allenamento mattutino, l'olandese si sarebbe lamentato per un colpo subito e subito dopo per un richiamo da parte dello stesso Gattuso, come riportato da Radio Laziale. Il calciatore biancoceleste non ha apprezzato il rimprovero e sembra aver risposto per le rime a Gattuso che a quel punto ha fermato subito l’allenamento e rivolgendosi a Taylor ha chiesto di togliersi il fratino e lasciare il campo. Cosa che il giocatore ha subito fatto prendendo la via degli spogliatoi. E da un video diventato subito virale sui social si sente l'ex allenatore della Nazionale gridare: "Vattene via!".

Sotto alla clip, tantissimi tifosi laziali hanno lasciato un commento: "E già il primo ce l’ha rovinato", "Non si sa la dinamica, ma se ha sbagliato è giusto che sia punito", "Manco in eccellenza così", "Premesso Gattuso non mi piace, ma chi ha giocato un minimo sa che di queste scene ce ne sono a milioni, l'allenatore si deve far rispettare in un modo o nell'altro, poi se è una cosa di campo come mi auguro finisce là, diversamente se diventa personale poi sono altri problemi".

tag
gennaro gattuso
lazio

Il mercato ingrana Milan brucia Napoli, è fatta per Mario Gila: colpo al centro della difesa

La stagione 2026/27 Serie A, ecco il nuovo calendario: le date chiave, quando si deciderà lo scudetto

Mister! Gennaro Gattuso-Lazio, un "matrimonio" a sorpresa: "Raggiunto l'accordo per 2 anni"

ti potrebbero interessare

Paolo Bertolucci, bomba su Jannik Sinner: "Una medaglia di latta che ti può uccidere"

Paolo Bertolucci, bomba su Jannik Sinner: "Una medaglia di latta che ti può uccidere"

Redazione
Federica Brignone, brividi a Cervinia: cinque mesi dopo...

Federica Brignone, brividi a Cervinia: cinque mesi dopo...

Redazione
Lecce, Banda non si trova: "Iniziamo a temere gli sia successo qualcosa"

Lecce, Banda non si trova: "Iniziamo a temere gli sia successo qualcosa"

Milan, due nomi per l'attacco: nel mirino Soulè e Mastantuono

Milan, due nomi per l'attacco: nel mirino Soulè e Mastantuono

Lorenzo Pastuglia