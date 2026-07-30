Lazio, raptus-Gattuso: "Vattene via", caccia Taylor dall'allenamento

Duro faccia a faccia oggi sul campo di allenamento al centro sportivo di Formello tra il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor. Dopo poco più di un’ora dall’inizio dell’allenamento mattutino, l'olandese si sarebbe lamentato per un colpo subito e subito dopo per un richiamo da parte dello stesso Gattuso, come riportato da Radio Laziale. Il calciatore biancoceleste non ha apprezzato il rimprovero e sembra aver risposto per le rime a Gattuso che a quel punto ha fermato subito l’allenamento e rivolgendosi a Taylor ha chiesto di togliersi il fratino e lasciare il campo. Cosa che il giocatore ha subito fatto prendendo la via degli spogliatoi. E da un video diventato subito virale sui social si sente l'ex allenatore della Nazionale gridare: "Vattene via!".

Sotto alla clip, tantissimi tifosi laziali hanno lasciato un commento: "E già il primo ce l’ha rovinato", "Non si sa la dinamica, ma se ha sbagliato è giusto che sia punito", "Manco in eccellenza così", "Premesso Gattuso non mi piace, ma chi ha giocato un minimo sa che di queste scene ce ne sono a milioni, l'allenatore si deve far rispettare in un modo o nell'altro, poi se è una cosa di campo come mi auguro finisce là, diversamente se diventa personale poi sono altri problemi".