Sondaggi, quanto vale il simbolo M5s: se vince Grillo, Conte è spacciato

Beppe Grillo non si ferma. Dopo aver duramente attaccato Giuseppe Conte e l'attuale Movimento 5 Stelle, l'ex comico rivuole marchio e simbolo del partito. E per farlo, come riporta Il Giornale, ha attivato avvocati e carte bollate. L'obiettivo è quello di sabotare Conte. Far crollare ogni sua velleità di leadership del campo largo. "Conte non ha rispettato le indicazioni di Grillo", accusa Marco Bella, ex grillino. "È come se uno ti entrasse in casa, ora Grillo vuole riprendersi casa sua, poi deciderà lui cosa farne e a chi affidarla".

Al momento, al tribunale civile di Roma c'è una causa pendente su nome e simbolo del partito. Grillo punta tutto, o quasi, su quella. La prima udienza è prevista per settembre. Se l'ex fondatore dovesse avere la meglio, per Conte sarebbero guai. Giuseppi perderebbe nome e simbolo a ridosso delle elezioni. Un simbolo al quale alcuni sondaggi attribuiscono il 3 per cento. Che salirebbe al 4 per cento se Grillo decidesse di tornare in campo.