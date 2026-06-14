Rocco Tanica non sta con i pro-Pal, come lo riduce il circolino rosso

È che qui, nel “caso Rocco Tanica”, cambiano proprio i punti di riferimento: perché non è mica un purista alla Francesco De Gregori, uno mezzo santo e mezzo papa (chi-sono-io-per-giudicare, che tradotto nel linguaggio degli showman di professione esce uno sfogo del tipo: «Non faccio proclami sul palco e provo imbarazzo per chilo fa»), no no. Il tastierista di Elio e le storie tese, il comico di Lol chi ride è fuori (quarta edizione), il Vano Fossati di Zelig circus (indimenticabile), è uno che non le manda a dire.

Schietto, diretto, abituato pure a fregarsene delle conseguenze. E sì, d’accordo, nel mondo dello spettacolo che sempre più raramente coincide con quello della cultura, alla fine il risultato è lo stesso (ossia l’ostracismo lavorativo, il boicottaggio musicale, l’emarginazione punitiva), però un conto è l’artista che decide di non decidere, che non prende posizione e rivendica (anche legittimamente) il suo diritto a starsene fuori dalla cloaca modaiola di “colleghi cantautori eletta schiera” (questo è Guccini e non Il Principe, ma vale uguale) che si straccia le vesti per la situazione internazionale, e un altro discorso è il musicista da 43mila follower su X che è impegnato, impegnatissimo, a smontare le balle che circolano su Israele e il popolo ebraico.