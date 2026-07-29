Jannik Sinner, siluro di Bitti sulla Botteri: "Fa sorridere. La verità su Montecarlo"

Ora che Jannik Sinner ha dimostrato, per l’ennesima volta, di che pasta è fatto con in mano una racchetta – e in attesa delle prossime imprese – la sua vita privata torna in gioco. C'è chi continua a tirare fuori la solita storia della residenza a Montecarlo, quasi fosse un capo d'accusa. Ma stavolta a mettere il punto sulla vicenda è uno dei dirigenti più autorevoli del tennis italiano. Raimondo Ricci Bitti difende senza esitazioni Jannik Sinner e liquida le polemiche con poche parole, nette: “Mi fa sorridere chi lo critica”.
L'ex-presidente della Federazione internazionale - e attuale consigliere della Fitp e della European Tennis Federation - è intervenuto nella trasmissione Monitor sul canale YouTube di OA Sport, affrontando il momento d'oro del tennis azzurro e il caso che puntualmente riaffiora ogni volta che il numero uno del mondo conquista un nuovo successo. Per Ricci Bitti la scelta di vivere nel Principato non ha nulla di scandaloso. Anzi. “Sinner risiede a Montecarlo per un'esigenza di vita più normale”, ha spiegato, sottolineando come la decisione dell'altoatesino sia legata soprattutto alla possibilità di condurre una quotidianità più serena, lontano dall'assedio mediatico che inevitabilmente accompagna un campione del suo livello. Da qui la stoccata a chi continua a contestarlo: “Mi fa sorridere chi lo critica”. L'intervento di Ricci Bitti è stato anche l'occasione per fotografare lo straordinario momento attraversato dal movimento italiano.
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“Sicuramente è una soddisfazione vedere tutto quello che ha fatto Sinner finora, ma anche quello che hanno fatto gli altri giocatori italiani. Abbiamo sedici giocatori nei primi duecento ed è una cosa abbastanza unica. L'orizzonte del tennis mondiale guarda all'Italia con molta attenzione”. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi slogan il peso raggiunto dall'Italia nel panorama internazionale. Non solo Sinner, dunque, ma un intero sistema che negli ultimi anni ha prodotto risultati senza precedenti. E mentre qualcuno continua a discutere del domicilio fiscale del campione di San Candido, i risultati parlano da soli. Per Ricci Bitti il dibattito è fuori fuoco: il tennis italiano vive una stagione irripetibile e Sinner ne è il simbolo più luminoso. Le polemiche, invece, restano sullo sfondo, quelle sì senza domicilio né residenza.