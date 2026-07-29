Libero logo
Nazionale
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

In Onda, agguato di Aprile e Preziosi alla Picierno: smorfie, risatine e si danno di gomito

mercoledì 29 luglio 2026
In Onda, agguato di Aprile e Preziosi alla Picierno: smorfie, risatine e si danno di gomito

2' di lettura

Guai criticare a In Onda la sinistra. Lo ha provato sulla propria pelle Pina Picierno. L'europarlamentare, reduce dall'addio al Partito democratico, è stata ospite del programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Proprio quest'ultima, assieme a Daniela Preziosi, non è riuscita a tenere a freno l'infatuazione per il campo largo. A notare quanto andato in scena Dagospia, che riporta: "Su La7, in quel salottino di tipi sinistri, va in scena il 'processo' a Pina Picierno".

In Onda, Renzi se ne va e Carfagna lo umilia in diretta

«Voglio sentirla e vedere come si alleerà con Vannacci». Matteo Renzi lascia lo studio di In Onda, su...

In particolare, hanno catturato l'attenzione di Dago, le "risatine infastidite, sguardi di ghiaccio, supponenza per punire la fuoriuscita dal Pd, 'colpevole' di essere troppo anti-russa". E ancora: "A celebrare l'esecuzione, le vestali della 'gauche di pollo', Marianna Aprile, e la cronista di 'Domani', Daniela Preziosi, in versione 'bimba di Conte'". Un esempio? Quando Picierno osa criticare Elly Schlein, che "si finge morta", e soprattutto il putiniano Giuseppe Conte, le due la interrompono, si danno di gomito, si schierano a difesa del leader del Movimento 5 Stelle" definendolo "diverso da Vannacci".

In Onda, Stefano Feltri massacra il Pd: "Non vincerà mai", Furfaro disperato

A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, è stato osp...

"È inascoltabile quello che stai dicendo", arriva addirittura a dire Preziosi. Ma Picierno tira dritto e fa presente che i Cinque Stelle e l'ex generale hanno le stesse posizioni in Europa. Allora è la conduttrice a incalzare: "Abbiamo solo un minuto, vorrei la risposta alla domanda: di qua o di là?", insiste Aprile in merito al posizionamento di Picierno e alla possibilità o meno di sostenere una coalizione con Vannacci. E così negli studi di La7 è andato in onda l'ennesimo tentativo di mettere all'angolo il "nemico". 

Qui il video del botta e risposta Picierno-Preziosi a In Onda

tag
pina picierno
marianna aprile
in onda
pd

Guerra alle parole Maranza, la sparata di Franco Gabrielli a In Onda: "Come una norma sui terroni"

Deliri su La7 in Onda, il fango di Daniela Preziosi su Meloni: "Anche i dittatori..:"

Figuraccia Granarolo Faentino, "miss Addrizza" e lotta nel fango tra donne: rissa a sinistra per la sagra

ti potrebbero interessare

Chiara Poggi, "mostrato il suo corpo". Sanzionati Iene e Zona bianca per "lesa dignità"

Chiara Poggi, "mostrato il suo corpo". Sanzionati Iene e Zona bianca per "lesa dignità"

La7, Ezio Mauro ci prova con Lenin. Ma trionfa solo il Duce

La7, Ezio Mauro ci prova con Lenin. Ma trionfa solo il Duce

Lorenzo Cafarchio
Zona Bianca, Kelany zittisce il maranza: "Non ho mai accoltellato nessuno"

Zona Bianca, Kelany zittisce il maranza: "Non ho mai accoltellato nessuno"

Redazione
4 di Sera, Bersani zittito dal poliziotto: "Voi siete fuori dalla realtà"

4 di Sera, Bersani zittito dal poliziotto: "Voi siete fuori dalla realtà"

Claudio Brigliadori