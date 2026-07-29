In Onda, agguato di Aprile e Preziosi alla Picierno: smorfie, risatine e si danno di gomito

Guai criticare a In Onda la sinistra. Lo ha provato sulla propria pelle Pina Picierno . L'europarlamentare, reduce dall'addio al Partito democratico, è stata ospite del programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile . Proprio quest'ultima, assieme a Daniela Preziosi , non è riuscita a tenere a freno l'infatuazione per il campo largo. A notare quanto andato in scena Dagospia, che riporta: "Su La7, in quel salottino di tipi sinistri, va in scena il 'processo' a Pina Picierno".

In particolare, hanno catturato l'attenzione di Dago, le "risatine infastidite , sguardi di ghiaccio, supponenza per punire la fuoriuscita dal Pd, 'colpevole' di essere troppo anti-russa". E ancora: "A celebrare l'esecuzione, le vestali della 'gauche di pollo', Marianna Aprile, e la cronista di 'Domani', Daniela Preziosi, in versione 'bimba di Conte'". Un esempio? Quando Picierno osa criticare Elly Schlein, che "si finge morta", e soprattutto il putiniano Giuseppe Conte, le due la interrompono, si danno di gomito , si schierano a difesa del leader del Movimento 5 Stelle" definendolo "diverso da Vannacci".

"È inascoltabile quello che stai dicendo", arriva addirittura a dire Preziosi. Ma Picierno tira dritto e fa presente che i Cinque Stelle e l'ex generale hanno le stesse posizioni in Europa. Allora è la conduttrice a incalzare: "Abbiamo solo un minuto, vorrei la risposta alla domanda: di qua o di là?", insiste Aprile in merito al posizionamento di Picierno e alla possibilità o meno di sostenere una coalizione con Vannacci. E così negli studi di La7 è andato in onda l'ennesimo tentativo di mettere all'angolo il "nemico".