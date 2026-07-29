Juventus show, colpo Alajbegovic dopo Kolo Muani?

Nelle ultime ore è stato raggiunto l'accordo con il Psg , proprietario del cartellino: l'attaccante arriva con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, in caso di qualificazione in Europa. Un'operazione che, bonus compresi, potrebbe toccare il tetto dei 48 milioni complessivi , mentre il francese firmerà un contratto quinquennale da 5,5 milioni annui. È la fine positiva di una telenovela che durava da troppo tempo, viste le resistenze della società parigina sul prezzo del cartellino. Del resto, lo stesso ad Giovani Carnevali poche ore fa aveva ammesso che alla chiusura della trattativa mancava veramente poco.

Nel giro di poche ore la Juventus si rifà il trucco e cambia completamente l'attacco. Il primo regalo per mister Luciano Spalletti è Kolo Muani , ufficialmente bianconero dopo una telenovela lunga mesi. La punta arriverà a Torino tra poche ore per le visite mediche, per imbarcarsi nella giornata di domenica alla volta di Cina e Australia, dove i bianconeri faranno la loro tournée estiva.

La sorpresa di giornata è però l'improvvisa accelerazione per Kerim Alajbegovic, l'esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il bosniaco, decisivo nella vittoria della sua Nazionale nei playoff per i Mondiali a Zenica contro l'Italia la scorsa primavera, negli ultimi mesi, era entrato nei radar di diverse società di primo piano come il Chelsea o, in Italia, di Milan, Atalanta e Napoli. Radio mercato dà l'operazione in dirittura d'arrivo per una cifra intorno ai 30 milioni, che farebbe approdare il bosniaco alla Continassa nelle prossime ore.

Nel frattempo, Spalletti si gode il suo nuovo bomber. Kolo Muani è stato sempre considerato dal "Mago di Certaldo" funzionale alla sua idea di squadra. Nella sua prima vita in bianconero, durata sei mesi da gennaio a luglio 2025, il francese ha segnato 10 reti, mettendo tutti d'accordo sulle sue capacità realizzative. È il terzo acquisto di questa sessione per la Juventus, che prima aveva raggiunto l'accordo con il giovane Ekhator e con Celik. Ed è la classica operazione che potrebbe stappare il mercato bianconero.