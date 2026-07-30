L'aria che tira, Laura Boldrini attacca Piantedosi e non i violenti: "L'ultima cosa da fare"

A sentire Laura Boldrini giurarlo in diretta, «noi non stiamo mai dalla parte dei violenti», qualche dubbio viene. Per anni il Pd e la sinistra hanno blandito le piazze, si sono mischiati ai protestanti, hanno sostenuto e protetto anche mediaticamente qualsiasi battaglia, anche la più strumentale. E giocoforza, quando spesso e volentieri i cortei finivano in disordini, hanno avuto due strade da percorrere: stare in silenzio o minimizzare, bollando gli sfascia-vetrine come «compagni che sbagliano». Ora che il vandalismo si è trasformato in assalto organizzato alle forze dell'ordine, per i progressisti si fa dura far finta di nulla.

Ospite di L’aria che tira su La7, l’ex presidente della Camera prova la carta dell’indignazione al contrario. Non se la prende contro chi ha sfasciato Bologna in nome di Fakir o contro i No Tav. No, si arrabbia con Matteo Piantedosi. «L’ultima cosa che un ministro dovrebbe fare è aggredire verbalmente o comunque far arrivare al sindaco di Bologna dei messaggi come se è lui il responsabile dei disordini accaduti. L'ha fatto Piantedosi, lo hanno fatto altre figure istituzionali. E adesso ovviamente c'è stata una marea di odio e a Lepore devono dare la scorta». Colpa del Viminale, insomma, e non del clima d’odio che si respira in Italia. Un clima d’odio che, come detto, colpisce soprattutto le divise.