"Franco Baresi è morto". Il Milan smentisce il tam tam impazzito sul Capitano

"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento". Lo scrive la società rossonera sui social, smentendo le notizie sulla presunta morte della storica bandiera milanista che stanno circolando sul web. Nella serata di mercoledì si erano diffusi articoli, poi finiti online, tweet e post su Facebook sulla morte del 66enne leggenda dei rossoneri e del calcio italiano. Il 66enne ex libero nel 2025 si è sottoposto a un delicato intervento per curare un nodulo al polmone. A inizio 2026 aveva commosso il mondo partecipando da tedoforo, affaticato ed emozionato, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina a San Siro, il "suo" stadio, insieme all'amico-rivale di sempre, il capitano dell'Inter Beppe Bergomi.