Ceuta, Corrado Formigli senza vergogna contro Meloni: "Mostra i muscoletti"

L'Italia sospende l'accordo Schengen con la Spagna. Chiuso lo spazio aereo e quello navale da domani, sabato 1° agosto. Una decisione che il governo Meloni ha maturato dopo l'invasione di più di 60mila migranti marocchini in Spagna. Immagini terrificanti da Ceuta. Migliaia di persone senza una meta né una casa che si riversano per le strade e danneggiano tutto quel che trovano. E Pedro Sanchez, l'idolo della sinistra italiana, è più fragile che mai.

Ma a sinistra c'è chi osteggia la decisione del governo. "Un’Italia dal passo marziale mostra i muscoletti - il commento di Corrado Formigli -. Si potrebbe obiettare che l’Italia non confina con la Spagna, che Ceuta è al di là del Mediterraneo, che parecchie migliaia di migranti sono già stati rimpatriati in Marocco, che quelli che restano dovranno essere trasferiti sulla terraferma sotto il controllo di Madrid, che tra noi e la Spagna c’è la Francia. Che Italia e Spagna sono membri della Unione Europea, Paesi fratelli, e che abbiamo disperato bisogno di più integrazione fra gli Stati per affrontare l’enorme crisi geopolitica che stiamo vivendo. Poi leggi il post del primo partito di governo e guardi quella foto e niente - ha proseguito il giornalista di La7 -, ti rendi conto dell’anno elettorale che ci aspetta, di quanto sia importante avere Sergio Mattarella, del perché noi giornalisti non dobbiamo mai smettere di smontare le Fake news. E che Dio ce la mandi buona".



