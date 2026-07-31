Mario Draghi, "chi lo sogna al Colle": elezioni, la variabile del pareggio

C'è un convitato di pietra che, senza parlare, riesce a rimettere in agitazione maggioranza e opposizione. È Mario Draghi. Basta il suo nome. A rilanciare il tema è Il Foglio, che racconta come il ritorno dell'ex-presidente del Consiglio sia ormai il filo rosso che unisce indiscrezioni, paure e strategie.

Il primo a fiutare qualcosa è Giuseppe Conte. Il leader del M5s non gira troppo intorno alla questione: “Sento che qualcuno incontra Draghi, sento che c’è uno strano movimento intorno a certe figure… Sento cose”. Poi aggiunge: “Sento che c’è chi sogna sempre il Colle”.