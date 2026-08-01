Ceuta, la sparata di Alessia Morani: "Ecco le immagini che le tv italiane censurano"

Su Ceuta la sinistra italiana fa il tifo per Pedro Sanchez. È il caso di Alessia Morani che, con diversi post su X, lascia tutti a bocca aperta. Tra i primi messaggi dell'ex deputata del Partito democratico un video in cui si vedono i migranti fare dietrofront: "Queste sono le immagini dei migranti che da Ceuta stanno tornando in Marocco. In tv qualcuno le sta facendo vedere? O continua la propaganda di tele Meloni?". Insomma, come se la notizia non fosse quella dell'invasione dell'exclave spagnola, Morani se la prende con le televisioni. Ma non è tutto, perché in un altro post plaude alla remigrazione in salsa spagnola: "Se fosse successo in Italia ciò che è accaduto a Ceuta, per rimpatriare 48.000 migranti la Meloni ci avrebbe messo 10 anni. Sanchez lo ha fatto in 24 ore. Dove sono tutti i somari che blaterano da ieri?".

Ma Morani e compagni non sono gli stessi che in Italia si scagliano contro la cosiddetta remigrazione? "Ma si rende conto di quello che ha detto? Quindi il rimpatrio va' bene se lo fa' Sanchez ma se lo fanno in Italia no.....mi stupite sempre di più bravi", commenta un utente al quale la contraddizione non è passata inosservata.