Campo largo, "ma Renzi era sotto il tavolo?": sbertucciati così, sinistra in frantumi

"Ma Renzi era sotto il tavolo?": Carlo Calenda, segretario di Azione, ha commentato così la foto dei quattro leader di sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si sono incontrati nelle scorse ore per discutere del programma della coalizione. I segretari di Pd, M5s e Avs hanno pubblicato lo scatto contemporaneamente sui propri profili social probabilmente per far vedere che l'alleanza c'è. A corredo, l'annuncio di due date: 8 e 15 luglio, due giornate in cui i leader terranno dei pubblici incontri in cui illustreranno le proposte di legge comuni e il loro programma.
Alla domanda di Calenda, comunque, sembra aver risposto poco dopo Conte, che ha spiegato il timing del campo largo: "A settembre ci sarà la fase finale del progetto". E poi ha aggiunto: "Renzi nel campo largo? Non è scontato. Sicuramente c’è un problema di affidabilità, non dobbiamo creare un’accozzaglia, un caravanserraglio". A dire la sua anche il leader di Italia Viva: "Per tutto il pomeriggio i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte e Fratoianni. E perché dovremmo essere arrabbiati? Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra". Da ciò sembra si possa dedurre che Iv e i centristi ci saranno, ma solo in un secondo momento.
Tasse, il "suicidio politico" di Pina Picierno: porta Mario Monti sul palco, e...Pina Picierno, con il suo addio al Pd, ha aperto la strada, ma il “pedaggio” sembra già molto caro. N...
Da parte sua, la segretaria del Pd non ci starebbe a fare la "sinistra-sinistra", ma vorrebbe agganciare anche altri mondi. In quest'ottica, come riporta il Corriere della Sera, andrebbero lette la richiesta di un incontro con Romano Prodi nel weekend; e la visita al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Modi per dimostrare che il suo partito guarda in direzioni diverse.