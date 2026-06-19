Piazzapulita, Formigli infilza Conte: "Non vuole farsi fotografare con Renzi?"

"Chi manca in questa fotografia?". Basta una domanda a Corrado Formigli per mettere in imbarazzo Giuseppe Conte. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7, è stato ospite il leader del Movimento Cinque Stelle. Nel corso della trasmissione, si è parlato a lungo dello scatto postato da Nicola Fratoianni su Instagram che ritrae i quattro leader del campo largo seduti intorno a un tavolo. L'immagine ha fatto il giro del web e in tanti si sono accorti dell'assenza di Matteo Renzi.

"Lo avete detto tutti - la risposta di Giuseppe Conte -. Manca un polo moderato". "Cioè manca Renzi? Non vuole farsi fotografare con lui?", lo ha incalzato il padrone di casa. "No. Guardi, io non l'ho chiesto e qualche giornale lo ha scritto. Non è una questione di farsi fotografare con Renzi", si è difeso l'ex premier. "Ma lei vuole farsi fotografare con Renzi?", ha insistito Formigli.