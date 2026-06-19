Piazzapulita, Formigli infilza Conte: "Non vuole farsi fotografare con Renzi?"

"Chi manca in questa fotografia?". Basta una domanda a Corrado Formigli per mettere in imbarazzo Giuseppe Conte. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7, è stato ospite il leader del Movimento Cinque Stelle. Nel corso della trasmissione, si è parlato a lungo dello scatto postato da Nicola Fratoianni su Instagram che ritrae i quattro leader del campo largo seduti intorno a un tavolo. L'immagine ha fatto il giro del web e in tanti si sono accorti dell'assenza di Matteo Renzi.
"Lo avete detto tutti - la risposta di Giuseppe Conte -. Manca un polo moderato". "Cioè manca Renzi? Non vuole farsi fotografare con lui?", lo ha incalzato il padrone di casa. "No. Guardi, io non l'ho chiesto e qualche giornale lo ha scritto. Non è una questione di farsi fotografare con Renzi", si è difeso l'ex premier. "Ma lei vuole farsi fotografare con Renzi?", ha insistito Formigli.
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"Guardi, lo chiami qui e mi faccio fotografare - ha tenuto il punto Conte -. Non cambia nulla, lasciamo stare queste cose. Il tema è un altro. Manca un rappresentante di un polo moderato. Io personalmente l'ho già dichiarato. Se vien fuori adesso in prospettiva la possibilità di aggregare anche rappresentanti di centro, siamo favorevoli. In questo momento ci sono varie iniziative. C'è Ruffini che si è già mosso, c'è Renzi con Italia Viva e c'è Onorato". "Serve questa quarta gamba o no?", la stoccata di Formigli. "Secondo me se c'è la possibilità di dare un contributo, ma perché non la dobbiamo considerare?".