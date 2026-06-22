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Giuseppe Conte fischiato alla festa di Repubblica? E lui sbotta

lunedì 22 giugno 2026
Giuseppe Conte fischiato alla festa di Repubblica? E lui sbotta

2' di lettura

C'è una sostanziale differenza tra come viene accolto Giuseppe Conte e come viene accolta Giorgia Meloni. La riprova è in un video diffuso dalla pagina social di Fratelli d'Italia. Qui si vede l'ex presidente del Consiglio, oggi leader del Movimento 5 Stelle, alla festa de La Repubblica che afferma: "Se non ci si dà un tavolo, ragazzi, la storia, la storia...". Ma Conte non fa in tempo a finire di parlare che subito viene fischiato dai presenti in platea. Al centro la guerra in Ucraina e la domanda rivoltagli da Stefano Cappellini che gli chiedo "dove abbia visto la disponibilità di Putin" a finire la guerra. Da qui applausi per il giornalista e fischi per il politico. "È vero che continuano gli attacchi quotidiani... Avete applaudito in tanti, quindi avrete esperienza su come si concludono i trattati internazionali... Ma se non ci si siede a un tavolo...". 

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Diverso discorso per Giorgia Meloni. Ospite a sorpresa al Raduno del 3/o raggruppamento Ana Triveneto a Gemona del Friuli, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli nel 1976, la premier è stata accolta da un bagno di folla e tanti "brava Giorgia", "continua così". "Ho pensato che fosse doveroso" essere qui, ha detto Meloni. "Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale", ammette subito dopo. 

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Oltre agli applausi i presenti hanno regalato alla presidente del Consiglio una t-shirt con raffigurato il cappello alpino e la scritta "Il Friuli ringrazia e non dimentica 1976-2026", motto della ricostruzione post terremoto. Un pensiero che Meloni ha mostrato a tutti fiera. Quanto basta a FdI per commentare: "Avvocato Conte, la sua propaganda è un doppio fallimento: non cancella il ricordo del suo malgoverno e non scalfisce il consenso di Giorgia Meloni".  

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