Giuseppe Conte fischiato alla festa di Repubblica? E lui sbotta

C'è una sostanziale differenza tra come viene accolto Giuseppe Conte e come viene accolta Giorgia Meloni. La riprova è in un video diffuso dalla pagina social di Fratelli d'Italia. Qui si vede l'ex presidente del Consiglio, oggi leader del Movimento 5 Stelle, alla festa de La Repubblica che afferma: "Se non ci si dà un tavolo, ragazzi, la storia, la storia...". Ma Conte non fa in tempo a finire di parlare che subito viene fischiato dai presenti in platea. Al centro la guerra in Ucraina e la domanda rivoltagli da Stefano Cappellini che gli chiedo "dove abbia visto la disponibilità di Putin" a finire la guerra. Da qui applausi per il giornalista e fischi per il politico. "È vero che continuano gli attacchi quotidiani... Avete applaudito in tanti, quindi avrete esperienza su come si concludono i trattati internazionali... Ma se non ci si siede a un tavolo...".

Donald Trump attacca Meloni? Rovinoso scivolone: sbaglia nome poi cancella tutto Il presidente Usa Donald Trump, nel post pubblicato sul suo canale social Truth in cui ha attaccato la premier Giorgia M...

Diverso discorso per Giorgia Meloni. Ospite a sorpresa al Raduno del 3/o raggruppamento Ana Triveneto a Gemona del Friuli, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli nel 1976, la premier è stata accolta da un bagno di folla e tanti "brava Giorgia", "continua così". "Ho pensato che fosse doveroso" essere qui, ha detto Meloni. "Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale", ammette subito dopo.

M5s, la base si schiera con Appendino: vogliono far fuori Conte Non è solo il campo largo ad avere qualche problema. Anche nel M5S si sta aprendo una crepa. Il problema è...