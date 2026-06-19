M5s, la base si schiera con Appendino: vogliono far fuori Conte

Non è solo il campo largo ad avere qualche problema. Anche nel M5S si sta aprendo una crepa. Il problema è lo spostamento al centro che Giuseppe Conte sta imprimendo da qualche mese, insistendo su temi come sicurezza e immigrazione e dicendo no a misure come la patrimoniale, bandiera della sinistra e, fino a pochi mesi fa, anche del M5S.

La novità è che la fronda è sostenuta dagli iscritti. E proprio sulla proposta più delicata: la patrimoniale. La conferma arriva da un’analisi interna dei 107 report elaborati in tutta Italia dopo i tavoli territoriali di Nova, il percorso di partecipazione per raccogliere le priorità programmatiche lanciato alcuni mesi fa dallo stesso Conte. La domanda di partenza era: «Cosa deve fare il governo della coalizione progressista per migliorare la vita degli italiani?». Da questo documento, che rielabora dati che si possono consultare online nel sito del M5S dedicato a Nova 2026, emerge che la tassazione dei grandi patrimoni compare nel 57% del totale dei tavoli e risulta la proposta concreta più citata in assoluto. Supera perfino il no al riarmo, la pace, le politiche per la transizione energetica, la digitalizzazione e lo stop ai condoni.