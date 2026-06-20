Donald Trump attacca Meloni? Rovinoso scivolone: sbaglia nome poi cancella tutto

Il presidente Usa Donald Trump, nel post pubblicato sul suo canale social Truth in cui ha attaccato la premier Giorgia Meloni, è incappato in un errore. Il presidente americano ha sbagliato il nome della presidente del Consiglio. È accaduto nel messaggio in cui il capo della Casa Bianca afferma che Meloni è in calo di popolarità e che ha voltato le spalle agli Usa sull'Iran. Qui, invece di "Giorgia Meloni", ha scritto "Gigiorgia". Poi dopo poco ha corretto il testo. Non è la prima volta che il tycoon storpia il nome di un leader italiano, era già successo il 27 agosto 2019, quando chiamò 'Giuseppi' l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in tweet in cui lo elogiava. Anche in quella occasione ripubblicò poi il testo corretto.

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In questo caso il presidente Usa ha insistito sul fatto che l'Italia non ha permesso agli Stati Uniti l'utilizzo delle basi per operazioni in Iran. Meloni "ha voltato le spalle agli Stati Uniti d'America, un Paese che ama e protegge sinceramente l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di procurarsi o sviluppare un'arma nucleare", e "lo stesso ha fatto la Nato", ha scritto Trump sempre su Truth.

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