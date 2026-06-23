Sondaggio Demopolis, gli attacchi di Trump premiano Meloni: fiducia cresciuta di 2 punti in 48 ore

D'altronde, come certificato in report elaborato per Adnkronos da Spin Factor, il capo della Casa Bianca non vanta grandi fan in Italia. Il tycoon raccoglie tra gli italiani sui social un sentiment negativo record pari all’82 per cento. Le emozioni prevalenti? Rabbia al 38, tristezza al 20, preoccupazione al 18 per cento, disgusto al 12 e ironia sempre al 12. Tutti motivi per cui rete e italiani prendono le difese della presidente del Consiglio.

Gli attacchi di Donald Trump aiutano Giorgia Meloni . A discapito di quanto vanno dicendo le opposizioni, gli ultimi gratuiti insulti del presidente americano al premier italiano e all'Italia fanno volare Meloni nei sondaggi. La riprova è nel sondaggio realizzato dall'Istituto Demopolis. Risultato? La fiducia degli italiani in Meloni di 2 punti: dal 38 per cento del mese di maggio al 40 odierno. Nel frattempo, con un dato senza precedenti, la stima dell'opinione pubblica italiana in Trump è crollata in poco meno di 1 anno e mezzo dal 42 all'11 per cento. Lo conferma il trend sugli ultimi 18 mesi, dall'elezione di Trump alla Casa Bianca sino a oggi. "Lo scontro con il Presidente americano - si legge nella nota dell'Istituto - determina un'inversione di tendenza con una risalita di 2 punti della fiducia nelle ultime 48 ore".

E pensare che il Pd stava già stappando le bottiglie. Solo ieri Francesco Boccia ha dichiarato che i dem, assieme al Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra italiana "sono pronti ad andare al voto" così da poter "far finire presto questa esperienza disastrosa del governo Meloni".