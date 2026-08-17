Sara Kelany inchioda la sinistra sui migranti: "Lampedusa non è più la Ceuta italiana. Spezzata la catena di denaro"

"Il modello Meloni, cristallizzato nel nuovo patto europeo sull'immigrazione, sta portando al collasso dell'Europa stessa proprio perché rappresenta un passo indietro rispetto alla situazione attuale". Riccardo Magi, segretario di +Europa, parte in difesa del premier socialista spagnolo Pedro Sanchez e all'attacco del governo di centrodestra italiano. "La sospensione di Schengen con la Spagna per i fatti di Ceuta è ancora in vigore così come continuano i controlli della Spagna verso gli italiani, mentre Meloni apre il fronte con la Germania che applica lo stesso patto da lei voluto - prosegue Magi -. Il nazionalismo rialza muri e confini e riporta l'Europa indietro di venti anni".

All'ex radicale risponde Fratelli d'Italia. Prima con Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito fondato dalla premier. "Quella della gestione dell'immigrazione è una banale questione di soldi: i migranti fruttano alle cooperative contigue a una certa area politica centinaia di migliaia di euro al giorno, noi abbiamo spezzato la catena del denaro".

A "Bar Italia", il tour estivo del partito che oggi ha fatto tappa al ristorante da Tommasino a Lampedusa, Kelany ricorda a Magi e all'opposizione che Meloni "è capofila di 22 Stati europei, non tutti a trazione sovranista con in testa la socialdemocratica Frederiksen, per l'ultima convocazione dell'ultimo Consiglio europeo dei ministri dell'Interno in cui si chiede proprio quello che ha fatto Meloni: costruzione di hub in paesi terzi, rafforzamento di Frontex e delle polizie di frontiera. Si tratta di buon senso, capacità di gestione, pragmatismo e sacralità dei confini: Lampedusa è sacra, in quanto è confine sia d'Italia che d'Europa, e in questo senso va protetta".

"Per noi sicurezza e immigrazione devono camminare di pari passo - aggiunge sempre da Lampedusa il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro -. Il governo Meloni ha affrontato il problema dell'immigrazione senza l'ipocrisia di una certa parte politica, che si riempie la bocca di accoglienza, ma poi si dimentica del destino di queste persone una volta sbarcate sulla banchina di un porto. Noi vogliamo un Paese sicuro, i migranti devono arrivare con delle regole, attraverso canali sicuri e legali. Oggi si può raccontare un modello positivo a Lampedusa, che non è più il simbolo di una emergenza senza fine, ma è tornata a essere una splendida meta turistica. È preoccupante che nessuno ne parli, c'è un problema di chi vuole raccontare questo Paese per quello che gli conviene e non per quello che è. Grazie al governo Meloni Lampedusa continuerà a fiorire".

"Questo governo ha difeso le frontiere, bloccato le partenze e aumentato i rimpatri. -55% di ingressi irregolari nel nostro territorio rispetto al 2025, meno 89% rispetto al 2023. +34% di rimpatri nel primo semestre del 2026", conclude ancora Kelany. "Così facendo abbiamo abbattuto anche le morti in mare. A Lampedusa c'erano scene di 3000 persone all'interno di un hotspot dimensionato per 300: era la Ceuta italiana. Situazione che si era prodotta per colpa di chi governava all'epoca. Abbiamo affidato l'hotspot di Lampedusa a Croce Rossa italiana per garantire trasparenza. C'è tanta resistenza ideologica perché c'è chi ci guadagna. Con Giorgia Meloni l'immigrazione è controllata, - ha concluso Kelany - con Schlein e Conte invece potrebbero tornare quei tempi bui".

