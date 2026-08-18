Rapinese, il sindaco di Como investito dalla bici elettrica: "Quelle bestie...", decisione estrema e polemiche

A Como, se il calcio si alza sui pedali con la società di Hartono sempre più ambiziosa, c’è un sindaco che, invece, mette al bando le bici dal centro città. Il primo cittadino, Alessandro Rapinese, ha infatti deciso di vietarne l’utilizzo nelle vie principali del centro dopo essere stato investito da una bici elettrica nei pressi del Comune. Il provvedimento, raccontato da Dagospia, ha spaccato la città, ormai già profondamente divisa, e provocato la reazione dell’associazione Nova Como.

Vincenzo Falanga, presidente dell’associazione, ha sbottato a La Stampa: “L'amministrazione trasforma i problemi individuali in problemi collettivi”. Rapinese, però, tira dritto e non cambia idea. “Mi hanno accusato di aver adottato questo provvedimento, perché sono stato centrato da una bici elettrica: certamente. Le persone si comportano sulla base delle proprie esperienze e io ho provato cosa vuol dire essere investiti da quelle bestie”.

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Il sindaco ricostruisce anche la genesi dell’ordinanza. “Due anni fa avevamo stabilito di regolamentare l'accesso alla Ztl ai corrieri. Poi, a metà luglio, proprio quando la giunta stava discutendo la delibera, esco dal Comune e vengo travolto da una bicicletta elettrica. Lì ho capito che, per la sicurezza dei pedoni, dovevamo regolamentare anche l’acceso delle bici elettriche. E siccome il Codice della strada vieta discriminazioni tra bici normali ed elettriche...”. La stretta scatterà a settembre. E la protesta è già pronta, Nova Como ha annunciato una biciclettata contro il divieto per metà mese. Favorevoli e contrari, dunque, si preparano a misurarsi sulla nuova regola voluta dall’amministrazione. Rapinese difende la scelta e la collega a un precedente del Comune: “Siamo convinti che si tratti di una scelta corretta, come lo fu nel 2022, in anticipo rispetto ad altre città europee, quella di vietare il noleggio di monopattini elettrici”. Poi aggiunge: “Ritengo una follia l'avere imposto ai proprietari di monopattini l'obbligo di assicurare il proprio mezzo e di dotarlo di una targa, ma di non averlo fatto per le biciclette elettriche, che sono forse anche più pericolose”.

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