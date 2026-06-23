Enrico Letta, l'attacco del consigliere del Pd per una foto: "Ma come ca** fa? Imbarazzante"

È bastata una foto a scatenare un polverone all'interno del Partito democratico. Lo scatto, pubblicato da Enrico Letta, ritrae i quattro predecessori di Donald Trump ancora in vita - Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton - sotto questa didascalia: "America we love". Un gesto che però non è andato giù a Lorenzo Pacini. L'assessore e consigliere del Municipio 1 di Milano del Pd ci è andato tutt'altro che per il sottile.

E lo ha fatto in un post la cui didascalia già dice molto: "Al di là del post delirante di Letta, il problema è profondo. La sinistra torna ad avere un senso nella società se riesce a costruire un'idea di società alternativa. Non se fa la brutta copia della destra. La gente non ne può più dell'incoerenza, dell'asservimento culturale della sinistra istituzionale nei confronti della destra e anche degli USA. La sinistra è un'altra cosa. Noi siamo un'altra cosa".