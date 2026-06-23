Superbonus, Giuseppe Conte se lo rimangia: "Non lo rifarei"

Clamoroso. Perfino Giuseppe Conte ha ammesso che se dovesse mai tornare a Palazzo Chigi, non rifarebbe il Superbonus. Probabilmente anche l'ex premier si è accorto che la misura varata dal suo governo ha sfasciato i conti pubblici del Paese. Un'ammissione di colpa? Forse. "Se vincessi le elezioni rifarei il Superbonus? Certo che no", ha spiegato il presidente del M5s intervenendo sul palco de "Il giorno della Verità".

Subito dopo, però, ha corretto il tiro. "Bisogna essere seri - ha sottolineato l'ex avvocato del popolo -. Il Superbonus fu vagliato da Tremonti, che non è del mio partito e oggi è presidente della commissione Esteri della Camera in quota centrodestra, fu vagliato da Bankitalia e lanciato in una pandemia - ha sottolineato Conte - Oggi non c'è nessuna pandemia e sarebbe folle far ripartire l'Italia con una spinta così forte. L'abbiamo lanciato in periodo di piena pandemia. Oggi non c'è una pandemia, non ci sarebbe ragione, sarebbe folle dover far ripartire l'Italia con una spinta così eccezionale come è stato il Superbonus", ha concluso Conte.