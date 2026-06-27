Pride Milano, Schlein arriva a sorpresa e spara a zero contro il governo: "Passi indietro, Italia non in Europa"

“Sicuramente dovremo cambiare noi le cose, visto che con questa maggioranza mi sembra difficile fare passi avanti, anzi se ne stanno facendo di indietro come l'approvazione del pessimo ddl Valditara che fa il contrario di quello che servirebbe, ossia la prevenzione del bullismo in ogni forma. Limita fortemente, e addirittura nei primi anni di scuola proibisce, l'educazione all'affettività, alle differenze e al rispetto. E invece ce n'è molto bisogno come ci chiedono studentesse e studenti con la loro stessa voce”: la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto a margine del corteo del Milano Pride 2026, a cui si è presentata a sorpresa sparando a zero contro il governo.

“Ogni anno c'è una classifica che è fatta da Ilga Europe, che raccoglie tante associazioni che si occupano dei diritti LGBTQ+ e fanno una mappa dell'Europa in cui il nostro paese è sempre più scuro - ha proseguito la leader dem -. È come se ci fosse ancora un muro che divide l'Europa, il nostro paese è stato tra quelli più retrogradi sul riconoscimento dei diritti Lgbtq+. Siamo credo scivolati alla posizione 36 su 49 in Europa. Ecco noi vogliamo portare l'Italia in Europa, più vicino a quei Paesi europei che invece hanno già approvato leggi contro l'odio, hanno già il matrimonio egualitario, il riconoscimento dei diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali. È questo che bisogna fare, è una società più inclusiva e anche quella più sicura per tutti e per tutte, perché non marginalizza e non discrimina nessuno".