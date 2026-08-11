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"Mi ha versato qualcosa nel drink e costretta a un rapporto nel privé": orrore nel cuore di Milano

martedì 11 agosto 2026
"Mi ha versato qualcosa nel drink e costretta a un rapporto nel privé": orrore nel cuore di Milano

1' di lettura

Una ballerina italiana di 25 anni, impiegata in un night club di Milano, ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di violenza sessuale. I fatti sarebbero avvenuti nella notte di domenica: un cliente di 25 anni, di origini albanesi e con precedenti di polizia, si era accordato con la direzione del locale per ritirarsi con lei in un privé per circa mezz’ora. Lì, lontano da sguardi e controlli, sarebbero avvenuti gli abusi. La ragazza ha riferito anche di essere stata drogata con uno stupefacente versato nel suo cocktail .L’allarme è scattato intorno alle 5 di lunedì mattina, quando l’uomo, dopo la presunta violenza, ha iniziato a infastidire il personale del club.

La ballerina, come riporta ilCorriere, è riuscita a liberarsi, a fuggire dal privé e a lamentarsi del comportamento del cliente. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti per primi, raccogliendo la sua testimonianza. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che l’hanno accompagnata al centro antiviolenza della Mangiagalli. Lì è stata visitata e assistita da una psicologa. Nei prossimi giorni arriveranno gli esiti degli esami medici, elementi importanti per le indagini coordinate dalla Procura di Milano.

Al momento la vittima non ha ancora formalizzato la denuncia. Il presunto responsabile è stato perquisito senza trovare indizi utili. Sono stati sequestrati gli indumenti intimi di entrambi per la ricerca di tracce biologiche. La ragazza, ancora sotto shock, potrebbe essere riascoltata. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale, in attesa di ulteriori accertamenti.

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