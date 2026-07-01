Quirinale, via all'operazione: ecco i 4 nomi in campo, terrore a sinistra

"Ma secondo lei il primo governo con un premier di destra, con il primo partito della coalizione di destra, non deve pensare al Quirinale? Sono sinceramente sconfortato dalla banalità delle reazioni a una domanda posta in maniera intelligente", si lamenta sul Foglio Gianfranco Fini , rispondendo alle critiche indignate e allarmate della sinistra.

Ha lanciato ufficialmente la corsa al Colle, Giorgia Meloni , sottolineando a Quarta repubblica, su Rete 4, che un presidente della Repubblica di centrodestra non deve più essere un tabù . E così, sui giornali, ecco scattare il toto-quirinabili.

Il primo nome nella lista è proprio quello della premier, come temono in tanti nel campo largo: per Gianfranco Rotondi "sicuramente Meloni capo dello stato parte con gli sfavori dei precedenti, ma lei è una fantastica eccezione". Una fonte anonima dentro Fratelli d'Italia conferma il nome di Meloni e aggiunge anche " Tajani, Crosetto , Fitto, La Russa , Mantovano . Tutti i nomi che fate vanno bene. Nel 2029 , ovvero quando si eleggerà il prossimo presidente della Repubblica, il mandato di Raffaele Fitto alla Commissione europea sarà in scadenza".

Il Foglio sottolinea come "tra i nomi che secondo alcuni potrebbero prendere quota, tra tre anni, c'è anche quello di Giulio Tremonti" mentre nel borsino appare in calo Carlo Nordio. Resta sempre alla finestra "l'eterno" Marcello Pera, ex presidente del Senato. Se Forza Italia spinge per Letizia Moratti, la Lega mette in pista il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

Però, attenzione: come ricorda il saggio Rotondi, "tanto a destra quanto a sinistra i quirinabili sono sempre sconosciuti, perché gli equilibri si costruiscono solo alla fine, per sfinimento. Più che altro si possono enumerare quelli che avrebbero il rango per essere eletti presidenti della Repubblica. A destra ce ne sono tanti ma ovviamente non si può non partire dai presidenti delle due Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, che hanno precedenti illustri nel nostro passato".