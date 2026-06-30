Quirinale, la barzelletta di Fratoianni contro Meloni: "No alla spartizione politica"

In futuro è ipotizzabile vedere un presidente della Repubblica riconducibile all'area del centrodestra? Perché no, in fondo la nostra Costituzione non obbliga il Parlamento a eleggere un capo dello Stato di sinistra. La questione non può più essere un tabù. Lo ha detto chiaramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Nicola Porro su Rete Quattro a 10 minuti. In effetti, l'affermazione della leader di Fratelli d'Italia si è basata su precedenti concreti. Mai nella storia si è visto al Quirinale un esponente politico di destra. Negli ultimi decenni il Colle è stato infatti monopolizzato dal Pd, con l'elezione prima di Giorgio Napolitano e poi di Sergio Mattarella.

Ma per la sinistra si tratta quasi di una questione personale. Insomma, detto in parole povere: il Colle è roba loro. "La Presidenza della Repubblica è un'istituzione che non può diventare oggetto di spartizione politica, perché parliamo della garanzia di tenuta costituzionale e che persino il più aspro dibattito della dialettica politica possa svolgersi dentro un quadro pienamente democratico - ha tuonato Nicola Fratoianni di Avs -. Il fatto che Giorgia Meloni ne parli in questi termini, collocandola dentro la casella di uno schieramento politico, non fa altro che confermare la tendenza del centrodestra - come dimostra l'impianto della legge elettorale - di tentare di prendersi tutte le cariche istituzionali possibili". "Giorgia Meloni ha tirato giù la maschera da tempo - gli fa eco Angelo Bonelli -. Ieri lo ha confermato per l'ennesima volta: vuole modificare la legge elettorale per garantirsi il potere violando la Costituzione, mettendo un premio di maggioranza incredibile e non facendo scegliere i parlamentari agli italiani. Un'ipoteca per poi andare alla presidenza della Repubblica. A lei, dei problemi degli italiani, non interessa".