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Bignami, "non una bella notizia per Schlein e sinistri vari": Ferragosto rovinato

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sabato 15 agosto 2026
Bignami, "non una bella notizia per Schlein e sinistri vari": Ferragosto rovinato

2' di lettura

Galeazzo Bignami rovina il Ferragosto alla sinistra, annunciando in un video sui social l'evento del 4 settembre, quando al porto di Bari Fratelli d’Italia celebrerà con Giorgia Meloni un traguardo che il capogruppo alla Camera ha definito "storico". Bignami ha parlato proprio dal luogo della manifestazione nazionale, lanciando l’appuntamento e mandando un messaggio direttamente alle opposizioni.

"Buon Ferragosto a tutti dal porto di Bari, dove venerdì 4 settembre si terrà la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia, con l’intervento di Giorgia Meloni previsto intorno alle ore 19", ha detto il capogruppo di FdI a Montecitorio, mostrando alle sue spalle proprio il luogo dell’appuntamento. Il 4 settembre, infatti, è il giorno in cui l’esecutivo guidato da Meloni taglierà un traguardo importante. "Il governo di Giorgia Meloni, il primo governo votato dagli italiani dopo anni e anni di giochi di palazzo, visto che andavano sempre al governo quelli di sinistra, taglierà un traguardo storico, diventando il governo più longevo della storia della Repubblica", ha spiegato Bignami. Che poi ha rincarato la dose aggiungendo: "Pensate che prima del governo Meloni ci sono stati, vado a memoria, 67 governi in 76 anni".

Infine, rivolgendosi alle opposizioni: "Lo so, lo so, il fatto che Giorgia Meloni guidi il governo più stabile della storia della Repubblica non è una bella notizia per Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Boldrini e sinistri vari. Ma a loro dico: non rosicate, perché quel giorno festeggeremo un’altra data importante, in cui i protagonisti sarete voi: quella dell’opposizione più longeva della storia della Repubblica". E ancora: "Non so per voi, ma quando le sinistre stanno all’opposizione per me è sempre una bellissima cosa da festeggiare".

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