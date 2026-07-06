Genova, il consigliere Kaabour del Pd insulta Lega e FdI durante il Consiglio comunale

Caos in Consiglio comunale. Simohamed Kaabour, consigliere del Partito democratico, ha attaccato le destre citando Piazzale Loreto e scatenando la dura reazione di Lega e Fratelli d'Italia. Succede a Genova dove Kaabour ha affermato: "Dobbiamo respingere con fermezza gli attacchi razzisti e islamofobi della destra estrema in Consiglio Comunale. Gli esponenti della Lega hanno cercato di stravolgere la mozione sul crescente clima di xenofobia e razzismo presentata dalla collega Laura Sicignano, che ringrazio, sostenendo l’esatto contrario del suo contenuto".

Nel mirino alcuni documenti presentati in Sala Rossa dal Carroccio sulle manifestazioni religiose islamiche, in particolare sull'utilizzo del velo. Immediata la reazione della capogruppo della Lega Paola Bordilli ha detto di provare "profonda vergogna per queste parole" e di "linguaggio incompatibile con le nostre istituzioni. Evocare Piazzale Loreto e lanciare slogan come "nelle fogne" non è dialettica politica: è incitamento alla violenza, un linguaggio squadrista che non dovrebbe trovare cittadinanza in un’aula consiliare. Chi siede in Consiglio comunale ha il dovere di rispettare le opinioni altrui, specie quando queste difendono i diritti delle donne e le leggi dello Stato. Non ci faremo intimidire da insulti o minacce velate: continueremo a difendere la libertà, la sicurezza e i valori identitari della nostra comunità, dentro e fuori dall'aula". Anche la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany ha condannato l'accaduto e chiesto alla sindaca Salis e al Pd di reagire a quelle che vengono definite "affermazioni inaccettabili".



