Il politicamente corretto censura il film di De Sica

«Te ricordi che bucio di culo che t'ho fatto?». La nuova frontiera del politicamente corretto farebbe rabbrividire anche il più accanito oppositore della commedia all’italiana. La censura, infatti, sta facendo passi da gigante e rischia di portarci a un punto di non ritorno. Non si tratta più di impedire la visione di un film giudicato “osceno”, bensì di consentirne la messa in onda solo dopo aver eliminato alcune scene ritenute sgradite. Il tutto con un banale taglia e cuci volto a mascherare le “correzioni”. Lo scopo è evidente: evitare di urtare la sensibilità del pubblico italiano considerato troppo sensibile su certe tematiche. Insomma, l’ennesimo delirio in salsa woke tanto caro a una certa sinistra.

Questa volta a farne le spese è stato Simpatici e antipatici, lungometraggio uscito nelle sale italiane nel 1998 e diretto nientemeno che dal grande Christian De Sica. L’attore romano interpreta Roberto, un donnaiolo incallito che ha sposato la figlia di un noto gioielliere della Roma bene. Ma che non ha abbandonato le avventure di una notte con clienti avvenenti. Non va meglio il rapporto con le figlie. Memorabile uno scambio di battute poco prima dell’ingresso a scuola, dove l’attore romano ironizza sul peso forma delle due bambine: «Più ve guardo e più me domando come siete uscite fuori così. Mamma è un grissino, papà è un fusto... saranno tutte ’ste ovette che ve magnate. C’avete tre culi da paura. Che te sei nascosta dentro lo zainetto? I maritozzi?». Esilarante.