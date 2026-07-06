Il ritorno delle Province: dopo il Friuli c'è il Veneto

In principio è stata la scintilla del Friuli Venezia Giulia. Il via libera al disegno di legge regionale numero 86, lo scorso 1° luglio, che ha ridisegnato l’assetto dell’ordinamento locale ripristinando le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, ha spinto anche il vicino Veneto a fare il primo passo per superare le storture della “riforma Delrio” del 2014, il cui fallimento è ormai riconosciuto anche nel campo progressista. Premessa doverosa: la Regione guidata dal leghista Massimiliano Fedriga è un territorio a statuto speciale, e come tale gode di autonomia legislativa in materia di ordinamento dei suoi Enti locali. Così la scorsa settimana - dopo il via libera del Parlamento, che ha approvato la legge costituzionale numero 1 del 2026 che modifica appunto lo Statuto friulano - è stato approvato il testo che sancisce ufficialmente la rinascita delle quattro storiche Province, cancellando con un voto a maggioranza l’assetto introdotto un decennio fa.

Incassato il voto in Friuli, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, il leghista Roberto Calderoli, si è subito augurato conseguenze a cascata in tutta Italia: «Confido che la reintroduzione delle Province in Friuli possa dare la spinta per riprendere il percorso anche a livello nazionale in questo finale di legislatura». Nel mirino c’è la contestata riforma costituzionale Delrio - dal nome dell’allora ministro per gli Affari regionali del Pd, Graziano - che il Carroccio vuole superare. E così è accaduto: in Veneto il consigliere regionale Stefano Marcon ha presentato e poi fatto approvare - una risoluzione in cui il Consiglio regionale chiede di tornare all’elezione diretta del presidente della Provincia, che la riforma Delrio ha trasformato in Enti di “area vasta” di secondo livello, introducendo allo stesso tempo le “città metropolitane”.