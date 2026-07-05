Silvia Salis, "sbando totale": perché slitta il Consiglio comunale

La nave scuola della Marina Militare, come ricorda GenovaToday, è nel pieno della sua campagna in Nord America per l’anno 2026. Campagna iniziata lo scorso 9 maggio e l’arrivo in terra a stelle e strisce è stato fatto coincidere con le celebrazioni dei 250 anni dell’Indipendenza degli Usa. La missione, quindi, ha come obiettivo quello di strutturare nuovi legami tra Genova e gli States e prevede incontri fino a mercoledì 8 luglio.

Perché indugiamo sulle date, perché il prossimo consiglio comunale che doveva svolgersi martedì 7 luglio è stato rinviato solamente ieri. E quindi si apre l’ennesimo caso politico in terra di Liguria. Questa volta è finito sotto i riflettori il presidente del consiglio comunale, Claudio Villa, che secondo il centrodestra si sarebbe accorto solamente all’ultimo della missione newyorchese della Salis. «Guidato da una “giunta del dialogo” - il comune, ndr - che, nei fatti, non riesce nemmeno a comunicare al proprio presidente del consiglio comunale l’assenza del sindaco. Si blocca l’attività amministrativa della città per coprire i viaggi e le disattenzioni di una giunta ormai scollata dalla realtà. Questo rinvio forzato è la prova provata di una maggioranza fragile, che naviga a vista e che antepone i viaggi istituzionali del sindaco e della delegazione che lo accompagna alle scadenze e ai problemi reali di Genova».