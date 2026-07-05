Silvia Salis, "sbando totale": perché slitta il Consiglio comunale

«Comune totalmente allo sbando». Le opposizioni in consiglio comunale a Genova vanno all’attacco della giunta. Ma l’eroina progressista Silvia Salis cos’ha combinato questa volta? Il primo cittadino è in missione a New York - con una delegazione istituzionale composta da lei e dall’assessore al turismo e commercio, Tiziana Beghin - per l’occasione dello sbarco negli Stati Uniti d’America del vascello Amerigo Vespucci.
La nave scuola della Marina Militare, come ricorda GenovaToday, è nel pieno della sua campagna in Nord America per l’anno 2026. Campagna iniziata lo scorso 9 maggio e l’arrivo in terra a stelle e strisce è stato fatto coincidere con le celebrazioni dei 250 anni dell’Indipendenza degli Usa. La missione, quindi, ha come obiettivo quello di strutturare nuovi legami tra Genova e gli States e prevede incontri fino a mercoledì 8 luglio.
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Perché indugiamo sulle date, perché il prossimo consiglio comunale che doveva svolgersi martedì 7 luglio è stato rinviato solamente ieri. E quindi si apre l’ennesimo caso politico in terra di Liguria. Questa volta è finito sotto i riflettori il presidente del consiglio comunale, Claudio Villa, che secondo il centrodestra si sarebbe accorto solamente all’ultimo della missione newyorchese della Salis. «Guidato da una “giunta del dialogo” - il comune, ndr - che, nei fatti, non riesce nemmeno a comunicare al proprio presidente del consiglio comunale l’assenza del sindaco. Si blocca l’attività amministrativa della città per coprire i viaggi e le disattenzioni di una giunta ormai scollata dalla realtà. Questo rinvio forzato è la prova provata di una maggioranza fragile, che naviga a vista e che antepone i viaggi istituzionali del sindaco e della delegazione che lo accompagna alle scadenze e ai problemi reali di Genova».
Silvia Salis "supergirl anti-Meloni": altre foto in bikini, è partita la missione-ChigiOggi Silvia Salis è la "sindaca mamma d'Italia". La speranza di molti, nel centrosinistra, è...
Questa la nota diffusa dai capigruppo dell’opposizione ovvero Paola Bordilli della Lega, Alessandra Bianchi di FdI, Ilaria Cavo di Noi Moderati, Pietro Piciocchi di Vince Genova, Sergio Gambino del gruppo misto, e Mario Mascia di Forza Italia.