Mondiali 2026, Ancelotti sotto accusa in Brasile: "Noi non siamo europei"

Questa volta il sopracciglio è rimasto giù. Carlo Ancelotti non è riuscito a portare il Brasile in finale della Coppa del Mondo. La squadra di Neymar e Danilo si è fermata di fronte allo strapotere della Norvegia di Erling Haaland. Ed è stata una batosta storica. Si tratta infatti della prima volta dal 1990 che la Seleção non riesce a superare gli Ottavi in un Mondiale. E ora Carletto è quanto mai in discussione. L'ex Real Madrid è arrivato sulla panchina brasiliana nel maggio del 2025. E aveva convinto tutti nelle qualificazioni, tanto da indurre la federazione verdeoro a rinnovargli il contratto fino al 2030 proprio alla vigilia della Coppa del Mondo.

Tra le voci più critiche c'è quella di Vanderlei Luxemburgo. "Utilizzare Neymar in una sola partita? Non abbiamo giocatori migliori di Neymar - ha tuonato in un video pubblicato sui social -. Qualsiasi nazionale al mondo proteggerebbe un giocatore come lui. Un allenatore ha l'obbligo di ideare un sistema che favorisca il suo giocatore di punta, proprio come ha fatto la Norvegia con Haaland, aspettando una o due occasioni. Ma qui in Brasile è stato messo da parte".