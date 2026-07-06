Mondiali 2026, l'infortunio più strano di sempre: come si fa male Henderson

Il paradosso è che Henderson non aveva nemmeno disputato un minuto della sfida. Dalla panchina aveva assistito alla doppietta di Jude Bellingham, al cartellino rosso rimediato da Quansah e alla resistenza dell'Inghilterra in inferiorità numerica. Nel finale Harry Kane aveva trasformato il rigore del momentaneo 3-1, prima della rete di Jimenez che aveva riaperto la partita senza però impedire agli inglesi di conquistare il pass per i quarti.

Al triplice fischio la squadra di Thomas Tuchel si è lasciata andare ai festeggiamenti insieme ai tifosi sulle note di "Wonderwall", diventata ormai una colonna sonora delle grandi serate inglesi. Proprio in quei momenti Henderson, che durante il recupero era stato anche ammonito dalla panchina, ha tentato di scavalcare di corsa un tabellone pubblicitario, perdendo però l'equilibrio e cadendo pesantemente sul terreno di gioco. La scena ha immediatamente allarmato compagni e staff medico. I giocatori hanno formato un cerchio attorno al centrocampista per proteggerne la privacy durante i soccorsi, mentre Henderson è stato poi immobilizzato e portato via in barella.

Intervistato pochi minuti dopo la partita, Kane aveva inizialmente provato a rassicurare tutti: "Jordan è caduto lì, credo stia bene, ha solo un problema al braccio". Le immagini del replay, però, hanno mostrato una torsione innaturale dell'arto, facendo intuire la gravità dell’infortunio. A confermarla è stato lo stesso commissario tecnico Thomas Tuchel: "Jordan è caduto e si è infortunato al polso. Sembra davvero brutto. È un infortunio piuttosto grave ed è davvero triste che Jordan non sia più con noi stasera. Il medico mi ha detto che è in ospedale". Un episodio che rischia di chiudere anzitempo il Mondiale dell'esperto centrocampista, proprio alla vigilia del quarto di finale contro la Norvegia.



