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Vannacci sale sul pulmino coi big del Pd: "E io mi sposto..."

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martedì 7 luglio 2026
Vannacci sale sul pulmino coi big del Pd: "E io mi sposto..."

1' di lettura

Avviso ai lettori: non è AI. Ieri, lunedì 6 luglio, Roberto Vannacci è partito alla volta di Bruxelles per svolgere il suo incarico da europarlamentare. Il generale, però, non ha viaggiato da solo. Con lui c'era una buona rappresentanza della sinistra. Il leader di Futuro Nazionale ha deciso di immortalare il momento con uno scatto da postare sui  social. nell'immagine spiccano, tra gli altri, Matteo Ricci e Stefano Bonaccini del Pd. "LA POPPA È DI SINISTRA! - ha commentato Vannacci della didascalia su Facebook -. Io infatti mi sono spostato subito a prua incontrando, sempre lato sinistro, il famoso dizionario Zingaretti". Il riferimento a "Zingaretti" è alla gaffe commessa dallo stesso generale durante la sua ospitata da Lilli Gruber a Otto e mezzo, dove aveva confuso il nome del celebre dizionario italiano. 

La foto postata da Vannacci sui social ha scatenato i suoi elettori, che si sono scagliati per aver "fraternizzato" col Pd. "Come i ladri di Pisa, di giorno litigano e di notte vanno a rubare insieme, siete tutti uguali", "Questa foto dice tutto di Voi politici,....siete tutti uguali vi alternate al comando ma siete 'pappa e ciccia'....", "Generale per cortesia non si faccia neanche vedere insieme a questi sinistrati", "Se frequenta quei personaggi lì.... Mi spiace ma non avrà il mio voto..... Non cada così in basso", "Io avrei preso la navetta succesiva".

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