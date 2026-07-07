Ue, via libera dal parlamento: sì all'indagine sul partito di estrema destra Esn (con Vannacci e Afd)

Il Parlamento europeo ha deciso, con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni, di chiedere all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF) di verificare se il partito politico Europe of Sovereign Nations (Esn) - che annovera l'eurodeputato italiano Roberto Vannacci - rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Il voto si è tenuto a scrutinio segreto. La procedura è stata avviata dopo che l'APPF, competente per la registrazione, il controllo e l'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, ha informato il Parlamento, il Consiglio e la Commissione di fatti che sollevano dubbi sul rispetto, da parte di Esn, dei valori dell'Unione, come previsto dalla normativa. Da quel momento, le tre istituzioni dispongono di due mesi per decidere se presentare una richiesta di verifica.

I gruppi dei Patrioti, dei Conservatori, oltre a quello dell'Europa delle Nazioni Sovrane, hanno fatto sapere di aver votato contro l'autorizzazione accordata dalla Plenaria all'Autorità per i partiti politici finalizzata a verificare se Esn rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dalle norme europee. Lo si quanto si apprende da fonti parlamentari.