Sinistra da ridere, ecco il nuovo nome del campo largo: chi lo propone

Matteo Renzi non sa come farsi notare. Inventa nomi per la “coalizione” di centrosinistra e per farsi ben volere, accettare, inghiottire fa il comandante partigiano equiparando la Meloni e il suo governo al nazismo.

“Rosa bianca” è quello che riesce a trovare il gradasso toscano per ricordare il martirio di Sophie Scholl, giovane tedesca assassinata dai nazisti, come simbolo contro la destra. Un’operazione di sciacallaggio davvero ignobile. In Italia, è comunque scopiazzatura, visto che già Bruno Tabacci aveva battezzato così il suo partito visto di sfuggita nelle politiche 2008 in accoppiata - la solita - con l’Udc... Ormai siamo alla riffa sui nomi: dibattito tra compagni da assemblea permanente.

Hanno cominciato da “Alleanza per la Pace”, che non convinceva per un richiamo antiquato agli anni ’70. Poi, Eureka, il colpo di genio escogitato in chissà quale cantina per battezzarsi “Alleanza per la Costituzione”, ma oggettivamente fa sbadigliare. E ora arriva Renzi che butta lì “Rosa Bianca”, evocando appunto Sophie Scholl. Certo è che paragonare l’opposizione a Meloni alla lotta contro il nazismo è vomitevole, il consueto patetico passaggio che fa storcere il naso a tanti, anche a sinistra. Alla fine resta il solito problema: si discute tanto sul branding e sul “campo largo riformista whatever”, ma poi i contenuti e la coalizione vera faticano a decollare. Il destino più triste attende comunque proprio il Campo Largo che sta tirando le cuoia e a cui Renzi offre sepoltura, o almeno nella versione “tutti dentro” sognata da Schlein e Conte. Le foto di questi mesi (tipo l’incontro Pd-M5S-Avs senza Renzi) parlano chiaro: è diventato più un campo stretto tra sinistra-sinistra e grillini, con Italia Viva e i riformisti relegati al ruolo di fastidiosi outsider.