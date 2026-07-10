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Ranucci in politica, ecco le domande del sondaggio di Lavitola

venerdì 10 luglio 2026
Ranucci in politica, ecco le domande del sondaggio di Lavitola

1' di lettura

Il Domani ha svelato le domande preparate da Valter Lavitola con l’aiuto di Sigfrido Ranucci per lanciare proprio quest’ultimo leader del “campo largo”. Eccone alcune, che sembrano proprio tagliate su di lui. “Nel caso in cui si profilasse questo candidato “terzo”, preferirebbe una figura proveniente dalla politica tradizionale o un esponente espresso dalla società civile?”. Tre le possibili risposte, c’è questa: “Un esponente della società civile/mondo delle professioni e dell’informazione”.

Nel questionario si fa anche questa domanda: “Pensando all’attività professionale di “candidato” (ovvero Ranucci) come giornalista e conduttore televisivo, quale valore ritiene che incarni maggiormente?”. E subito dopo: “Quale tra i seguenti tratti caratteriali le sembra emergere con maggiore evidenza quando osserva “candidato” (di nuovo si intende Ranucci) nel contesto televisivo?”.

Infine, altra domanda: “Ritiene che le competenze sviluppate da “candidato” nel corso della sua carriera giornalistica possano risultare utili per chi è chiamato a governare il Paese?”.

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