Sigfrido Ranucci, quella strana "spiegazione": Lavitola e la casa al mare

Forse Valter Lavitola era per Sigfrido Ranucci qualcosa in più di un "caro amico", come spiegato dal giornalista di Rai 3. Era quasi uno di famiglia, "due volte ha cenato con i miei figli". Dal 2019 non era solo una fonte privilegiata di Report: il paladino della libertà di stampa, segugio del giornalismo d'inchiesta, aveva stretto un legame molto stretto con l'imprenditore e faccendiere finito in mezzo a molti guai giudiziari nella sua turbolenta carriera. E questo, forse, rende la vicenda imprevedibile e impronosticabile. Una frequentazione per certo piuttosto scomoda e imbarazzante per Sigfrido, al di là del coinvolgimento o meno di Valter nell'attentato dell'ottobre 2025.

Già nel 2023 il Riformista aveva scodellato la foto dei due attovagliati e sorridenti a cena al ristorante Cefalù, di proprietà dello stesso Lavitola. La frequentazione però è proseguita in maniera assidua, perlomeno fino a pochi giorni fa.