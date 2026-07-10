TeleMeloni ma non troppo

Le opposizioni la chiamano TeleMeloni ma mi sa che in realtà la Rai è TeleLavitola dal nome del faccendiere pregiudicato consigliori principale di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report al centro del caso giudiziario (la bomba esplosa a ottobre scorso davanti casa) che sta scuotendo il mondo dell’informazione politica.

Non solo sale forte il dubbio che Lavitola - accusato di essere il mandante dell’attentato mettesse becco nella gestione dell’informazione Rai, ormai è accertato che i due, Lavitola e Ranucci, stessero valutando e preparando all’insaputa dell’azienda una discesa in campo politica del conduttore alle prossime elezioni politiche, ovviamente con la sinistra, quella sinistra che aveva elevato Ranucci a simbolo dell’anti melonismo duro e puro, della libertà di informazione contro presunte manie censorie della Rai meloniana e che ora si trova, tanto per cambiare, a fare i conti con la realtà (e la verità). E infatti tace, non una parola, non un post sui social, neppure uno straccio di interrogazione parlamentare.

Niente di niente, scoprire che il conduttore di punta del servizio pubblico sia “caro amico”, frequentatore e in combutta con uno dei più grandi inquinatori di pozzi dell’informazione, per di più massone, in effetti smonta anni di narrazione sull’indipendenza, rettitudine morale e trasparenza del giornalismo di sinistra. E chissà come l’hanno presa i vertici dell’Associazione nazionale magistrati che nell’ottobre scorso accolsero Ranucci alla loro assemblea (erano in settecento) con una standing ovation degna di una star.

Ma alla Rai tentennano, domenica Report tornerà in onda sia pure con repliche di puntate della stagione appena terminata, il che suona come una presa in giro dei suoi telespettatori. Dicono: aspettiamo l’evolvere delle indagini. Già, che se poi si decide che Ranucci non è compatibile con il servizio pubblico (a nostro avviso già lo è) sarà una doppia beffa, nel senso di una beffa replicata. Certo è che questa TeleMeloni in quanto a coraggio lascia un po’ a desiderare.