Sinner-Djokovic, la sentenza di Boris Becker: il numero 1 è all'angolo...

"Credo che il primo turno sia stato fondamentale. Vincere quella lunga partita al quinto set era importantissimo, anche perché il suo storico in situazioni del genere non era eccezionale. Ho avuto la sensazione che sia cresciuto di partita in partita". Boris Becker, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, commenta così le prestazioni di Jannik Sinner a Wimbledon. "L’importante - continua l'ex numero 1 - è arrivare al picco nel momento giusto e credo che adesso si sia messo nella posizione ideale per affrontare il rush finale. Sta già giocando il suo miglior tennis? No. Ma non serve farlo nella prima settimana: bisogna farlo nella seconda".

Interrogato poi sulla semifinale di domani con Novak Djokovic, Becker dice: "[Sinner] Dovrà sicuramente crescere. Ho sempre pensato che Wimbledon fosse la migliore occasione per Djokovic di vincere uno Slam e credo che lo sappia anche lui. Sull’erba Novak resta il più difficile da battere e non dimentichiamo che ha battuto Sinner nella semifinale di Melbourne. Nole in uno Slam è sempre un ostacolo enorme".