Giorgia Meloni dichiara guerra ai maranza: "Un nuovo tassello contro chi calpesta le regole"

Giorgia Meloni ha commentato il nuovo ddl Sicurezza. "Ieri il Governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza e il messaggio che vogliamo ribadire è semplice e chiaro, lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole. non con chi le calpesta - ha spiegato la premier in un video pubblicato su X -. In questi anni noi abbiamo affrontato la criminalità minorile con norme coraggiose, dalla custodia cautelare in carcere anche per i minorenni che fanno uso di armi fino alle misure severe contro l'uso dei coltelli tra i più giovani. Ora aggiungiamo un ulteriore tassello per contrastare quei fenomeni di violenza di gruppo che stanno coinvolgendo sempre più spesso anche i minorenni, è per esempio quello che è accaduto pochi giorni fa al Colosseo dove gruppi di ragazzi hanno assaltato le volanti delle forze dell'ordine e provocato gravi disordini".

"Sono fenomeni che vogliamo stroncare, per questo con le nuove norme introduciamo misure di buonsenso, se hai precedenti penali e decidi di organizzarti in gruppo per commettere atti di violenza il questore può vietarti di stare insieme alle persone con cui delinqui, si è violi quel divieto è prevista la reclusione - ha proseguito la leader di FdI -, se partecipi a un danneggiamento di gruppo rischi fino a cinque anni di carcere con la possibilità di arresto anche in flagranza e poi chi ha tenuto comportamenti aggressivi nelle aree della Movida potrà essere identificato e trattenuto fino a 12 ore per impedire che torni a creare problemi, uno strumento che ha già dimostrato di funzionare contro i manifestanti violenti. Poi c'è una novità che riguarda un tema al quale teniamo particolarmente. Finora in Italia noi abbiamo assistito a un paradosso che offende il senso della giustizia, cittadini onesti condannati a risarcire anche con somme molto elevate con il rischio di perdere il frutto del lavoro di una vita intera, i delinquenti che hanno tentato di rapinarli perché si sono difesi e perché hanno difeso la propria famiglia".