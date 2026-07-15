In Onda, "questo è il colmo". E Senaldi zittisce Anna Falcone, "Lei non sa"

"Giorgia Meloni deve andare a casa", esulta in collegamento a In Onda su La7 Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, commentando il voto alla Camera sulla legge elettorale e la bocciatura, avvenuta pochi minuti prima, dell'emendamento sulle preferenze sul quale il centrodestra è andato sotto. Gli fa eco in studio Riccardo Magi, leader di +Europa: "Il governo non ha più la maggioranza".

Un clima di euforia generalizzata, quella che si respira nel talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, nel quale Pietro Senaldi, condirettore di Libero, prova a riportare tutti alla cronaca politica.

"Quando ci sono 31 o 36 deputati che non votano anche la caccia al traditore ha un senso molto relativo, è più che altro un messaggio politico che ha voluto mandare non una persona e neanche un gruppo singolo - riassume Senaldi -. E' l'espressione di una serie di malesseri dei partiti alleati di Fratelli d'Italia, ipotizzo anche che possa essere stata una sfiducia di genere, gira voce che questa riforma elettorale non piacesse soprattutto alle parlamentari donne. Questi sono i due blocchi a cui si deve guardare".

"Questo è veramente il colmo, ci sono donne favorevoli e donne contrarie", protesta l'attivista e pasionaria di sinistra Anna Falcone. E Senaldi la ferma subito.

"Lei è una giurista, guardi, non c'è nessun colmo. Non sto puntando l'indice o accusando nessuno. Mi è stato chiesto di fare una cronaca, se in Parlamento questa è la voce e lei non conosce quello che succede in Parlamento, non deve fare accuse di questo genere, mi scusi. Le fonti che io ho in Parlamento e tra i giornalisti mi riferiscono questo. Molte parlamentari non gradivano questa legge".