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Sinner-Federer, un rapporto mai decollato? Ecco cosa rivela l'indizio social

mercoledì 15 luglio 2026
Sinner-Federer, un rapporto mai decollato? Ecco cosa rivela l'indizio social

2' di lettura

Tra Jannik Sinner e Roger Federer non esiste alcuna conferma di rapporti tesi. Eppure, negli ultimi giorni, sui social è tornata a circolare una teoria che sta alimentando il dibattito tra gli appassionati di tennis, complici una serie di coincidenze che molti tifosi hanno raccolto e rilanciato. A far nascere le indiscrezioni è stato un post pubblicato dal profilo X Tennis Hub, che ha evidenziato alcuni particolari curiosi. Il primo riguarda Instagram: Sinner e Federer non si seguono a vicenda. Inoltre, durante la finale di Wimbledon 2026, vinta dall'azzurro, Federer era presente all'All England Club ma non è stato visto in tribuna ad assistere all'incontro. Circostanze che hanno dato vita a una domanda: semplici coincidenze o indizi di un rapporto mai davvero decollato?

Al momento, però, non esistono elementi che dimostrino una presunta antipatia tra i due. Né Sinner né Federer hanno mai rilasciato dichiarazioni che facciano pensare a incomprensioni o dissapori, e la ricostruzione resta confinata alle ipotesi dei social. Quel che è certo è che, proprio a Wimbledon, il campione altoatesino ha finito per affiancare Federer in una statistica di assoluto prestigio. Con il successo in finale contro Alexander Zverev, Sinner è diventato il primo tennista dai Championships del 2003 vinti dallo svizzero a conquistare il titolo senza perdere il servizio né in semifinale né in finale.

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Un dato che certifica il livello raggiunto dal suo tennis sull'erba. Contro Novak Djokovic in semifinale ha concesso una sola palla break, immediatamente annullata, e lo stesso è accaduto nell'ultimo atto contro Alexander Zverev. Un dominio al servizio che non si vedeva proprio dai tempi del primo trionfo londinese di Federer, l'inizio di una leggenda destinata a vincere otto volte Wimbledon. Sinner, almeno per un primato statistico, è già riuscito a mettersi sulle sue orme.

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