Sinner-Federer, un rapporto mai decollato? Ecco cosa rivela l'indizio social

Tra Jannik Sinner e Roger Federer non esiste alcuna conferma di rapporti tesi. Eppure, negli ultimi giorni, sui social è tornata a circolare una teoria che sta alimentando il dibattito tra gli appassionati di tennis, complici una serie di coincidenze che molti tifosi hanno raccolto e rilanciato. A far nascere le indiscrezioni è stato un post pubblicato dal profilo X Tennis Hub, che ha evidenziato alcuni particolari curiosi. Il primo riguarda Instagram: Sinner e Federer non si seguono a vicenda. Inoltre, durante la finale di Wimbledon 2026, vinta dall'azzurro, Federer era presente all'All England Club ma non è stato visto in tribuna ad assistere all'incontro. Circostanze che hanno dato vita a una domanda: semplici coincidenze o indizi di un rapporto mai davvero decollato?
Al momento, però, non esistono elementi che dimostrino una presunta antipatia tra i due. Né Sinner né Federer hanno mai rilasciato dichiarazioni che facciano pensare a incomprensioni o dissapori, e la ricostruzione resta confinata alle ipotesi dei social. Quel che è certo è che, proprio a Wimbledon, il campione altoatesino ha finito per affiancare Federer in una statistica di assoluto prestigio. Con il successo in finale contro Alexander Zverev, Sinner è diventato il primo tennista dai Championships del 2003 vinti dallo svizzero a conquistare il titolo senza perdere il servizio né in semifinale né in finale.
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Un dato che certifica il livello raggiunto dal suo tennis sull'erba. Contro Novak Djokovic in semifinale ha concesso una sola palla break, immediatamente annullata, e lo stesso è accaduto nell'ultimo atto contro Alexander Zverev. Un dominio al servizio che non si vedeva proprio dai tempi del primo trionfo londinese di Federer, l'inizio di una leggenda destinata a vincere otto volte Wimbledon. Sinner, almeno per un primato statistico, è già riuscito a mettersi sulle sue orme.
أمرٌ لافت…— Tennis Hub (@TennisHubAr) July 14, 2026
يانيك سينر و روجر فيدرير لا يتابعان بعضهما البعض على إنستغرام.
كما أن سينر لم يشارك حتى الآن في أي نسخة من كأس ليفر.
واللافت أيضًا أنه في نهائي ويمبلدون 2026 كان فيدرير حاضرًا في البطولة لكنه لم يتواجد في المدرجات لمشاهدة نهائي سينر.
كل هذه التفاصيل دفعت… pic.twitter.com/fn6n4jnL8P