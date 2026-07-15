Sinner-Federer, un rapporto mai decollato? Ecco cosa rivela l'indizio social

Tra Jannik Sinner e Roger Federer non esiste alcuna conferma di rapporti tesi. Eppure, negli ultimi giorni, sui social è tornata a circolare una teoria che sta alimentando il dibattito tra gli appassionati di tennis, complici una serie di coincidenze che molti tifosi hanno raccolto e rilanciato. A far nascere le indiscrezioni è stato un post pubblicato dal profilo X Tennis Hub, che ha evidenziato alcuni particolari curiosi. Il primo riguarda Instagram: Sinner e Federer non si seguono a vicenda. Inoltre, durante la finale di Wimbledon 2026, vinta dall'azzurro, Federer era presente all'All England Club ma non è stato visto in tribuna ad assistere all'incontro. Circostanze che hanno dato vita a una domanda: semplici coincidenze o indizi di un rapporto mai davvero decollato?

Al momento, però, non esistono elementi che dimostrino una presunta antipatia tra i due. Né Sinner né Federer hanno mai rilasciato dichiarazioni che facciano pensare a incomprensioni o dissapori, e la ricostruzione resta confinata alle ipotesi dei social. Quel che è certo è che, proprio a Wimbledon, il campione altoatesino ha finito per affiancare Federer in una statistica di assoluto prestigio. Con il successo in finale contro Alexander Zverev, Sinner è diventato il primo tennista dai Championships del 2003 vinti dallo svizzero a conquistare il titolo senza perdere il servizio né in semifinale né in finale.