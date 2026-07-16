"Meloni-Mattarella, incontro al Colle e tensione". Tutto falso: scatta la denuncia

Una menzogna, una fake-news costruita ad arte e fatta circolare tra giornalisti e politici in questi giorni di turbolenza politica, con la legge elettorale a tenere banco, il governo sotto in aula alla Camera e i due giorni di bagarre permanente in Parlamento. Una fake - attribuita ad AdnKronos, che ora chiede di far luce sulla vicenda - in cui si dava contro di un incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. Incontro, che stando alla finta notizia, non sarebbe finito nel migliore dei modi.

La vicenda, completamente inventata, come accennato ha iniziato a rimbalzare nelle chat frequentate da esponenti politici e giornalisti. Il messaggio riproduceva fedelmente la veste grafica e l'impostazione di un vero lancio Adnkronos. Il titolo: "Flash – Quirinale: Meloni al Colle per incontro con Mattarella, tensione al termine del vertice". Un balla sesquipedale che mirava ad alimentare indiscrezioni su attriti e scontri all'interno del governo.