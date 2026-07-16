Inghilterra-Argentina, colpo gobbo di Leo Messi: la borraccia con le indicazioni sui rigori

Un episodio decisamente singolare è stato catturato dalla televisione argentina al termine della semifinale della Coppa del Mondo tra l'Albiceleste e l'Inghilterra. Dopo il fischio finale, Messi e alcuni compagni - tra cui lo juventino Nico Gonzalez - hanno recuperato la borraccia dell'estremo difensore inglese Jordan Pickford sulla quale erano stampate le indicazioni sui rigoristi, necessarie nel caso in cui la partita si fosse protratta oltre i tempi supplementari.
Vista la vittoria dell'Argentina all'interno dei novanta minuti, le istruzioni chiaramente non sono servite. Ma la reazione di Messi e compagni ha comunque attirato l'attenzione. I giocatori di Scaloni, infatti, non sembravano troppo convinti su quello che c'era scritto sulla borraccia di Pickford. Il 10 dell'Argentina, in particolare, è apparso piuttosto stupito.
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In ogni caso, come detto, l'Albiceleste non ha avuto bisogno di arrivare alla lotteria dei calci di rigore. I sudamericani hanno ribaltato la partita nel corso del secondo tempo sovrastando l'Inghilterra che, dopo il momentaneo gol del vantaggio di Gordon, arrivato al minuto 55, ha pensato esclusivamente a difendersi. L'Albiceleste ha pareggiato all'85esimo con Enzo Fernandez ed è poi passata in vantaggio nel recupero grazie all'incornata di Lautaro Martinez, su assist della Pulce.
Messi dan para pemain Argentina penasaran melihat botol minum Jordan Pickford (Kiper Inggris) yang ternyata dipenuhi catatan arah tendangan penalti lawan. pic.twitter.com/UBdIWkD2Nu— Badidoyo (@badidoyo) July 16, 2026