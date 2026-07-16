Inghilterra-Argentina, colpo gobbo di Leo Messi: la borraccia con le indicazioni sui rigori

Un episodio decisamente singolare è stato catturato dalla televisione argentina al termine della semifinale della Coppa del Mondo tra l'Albiceleste e l'Inghilterra. Dopo il fischio finale, Messi e alcuni compagni - tra cui lo juventino Nico Gonzalez - hanno recuperato la borraccia dell'estremo difensore inglese Jordan Pickford sulla quale erano stampate le indicazioni sui rigoristi, necessarie nel caso in cui la partita si fosse protratta oltre i tempi supplementari.

Vista la vittoria dell'Argentina all'interno dei novanta minuti, le istruzioni chiaramente non sono servite. Ma la reazione di Messi e compagni ha comunque attirato l'attenzione. I giocatori di Scaloni, infatti, non sembravano troppo convinti su quello che c'era scritto sulla borraccia di Pickford. Il 10 dell'Argentina, in particolare, è apparso piuttosto stupito.