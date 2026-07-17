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Carlos Alcaraz, "una tentatirce": ecco chi è la bionda sul suo yacht

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venerdì 17 luglio 2026
Carlos Alcaraz, "una tentatirce": ecco chi è la bionda sul suo yacht

1' di lettura

Carlos Alcaraz sta recuperando dal brutto infortunio al polso che lo sta tenendo lontano dal campo da mesi. E che gli ha fatto perdere l'opportunità di difendere il titolo del Roland Garros, oltre alla seconda posizione della classifica Atp. Ma, stando a quanto si può osservare dalle foto circolate sul web, non sembra troppo preoccupato. Anzi. Lo spagnolo è stato paparazzato a bordo del suo splendido yacht in Costiera Amalfitana. Ma il campione non era solo. Con lui è stata avvistata anche una bionda misteriosa. E subito si sono rincorse le voci su un presunto flirt.

Si tratta di Claudia Canals. La donna è un'imprenditrice, più grande di lui ed è stata anche una concorrente "tentatrice" di Temptation Island, versione spagnola. La trentenne è anche molto attiva sui social, dove il suo profilo Instagram supera i 40 mila follower. Attraverso il social, Claudia documenta i suoi viaggi. La sua passione, dato che ha visitato Maldive, Thailandia, Indonesia, Filippine e Bali. 

Com'era inevitabile, sono esplosi i rumors su Alcaraz e la "tentatrice". Anche se fonti vicini al tennista hanno rivelato che il campione murciano non sarebbe attualmente interessato a una relazione stabile e che la vacanza in Italia potrebbe rappresentare semplicemente un momento di svago tra amici.

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