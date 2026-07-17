Su Vannacci Meloni prende tempo

Prima regola del centrodestra su Roberto Vannacci: a microfoni accesi nessuno dice che ci si accorderà col generale. Chi parla, lo fa per sostenere il contrario. Seconda regola: a microfoni spenti, pochissimi lo escludono. «Tanto alla fine non decideremo noi, deciderà Giorgia. Che sta riflettendo anche su questo», taglia corto un esponente di Fdi. E qualunque strada prenda la leader, il suo partito la seguirà.

Dipenderà anche dal cammino della legge elettorale. La presidente del consiglio è tentata dalla proposta di Ignazio La Russa: riprovare a mettere le preferenze nel testo della legge elettorale, con chi ci sta, a Palazzo Madama, dove non è previsto il voto segreto. Al Senato i vannacciani non esistono, e dunque non saranno possibili intese con loro, come quella che ha portato Fdi a votare l’emendamento presentato dai deputati di Futuro nazionale e poi bocciato dall’aula. Ma la proposta di legge, se modificata, dovrà poi tornare a Montecitorio. E lì potrebbe esserci una nuova “saldatura” tra la destra di governo e Fn, suggellata dalla fiducia che il governo potrebbe mettere sul provvedimento, per farlo digerire a Forza Italia e ai tanti nemici delle preferenze che sono tra i banchi di ogni partito, anche della maggioranza.

Per ora è un’ipotesi (il voto finale alla Camera sarebbe comunque a scrutinio segreto, quindi rischiosissimo), tra settembre e ottobre si vedrà. Per Meloni, le preferenze sono un modo per rimarcare la «coerenza» con cui vuole ripresentarsi al giudizio degli italiani. Resta da capire fin dove è disposta a spingersi.