Sondaggio Piepoli, Fratelli d'Italia vola: chi sale e chi scende, tutte le cifre

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli. Salendo dello 0,5% in una settimana, si attesta ora al 28%. Subito dopo, all'interno del centrodestra, ecco Forza Italia di Antonio Tajani all'8%; la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,5 e scende al 5,5%; Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,5%. Per quanto riguarda il centrosinistra, il Partito democratico di Elly Schlein è al 21%; il Movimento 5 Stelle al 13; Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,5 e cala al 6%; +Europa di Riccardo Magi all'1; Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5.

Restano fuori Azione di Carlo Calenda al 3% e Futuro nazionale di Roberto Vannacci che sale dello 0,5 e si porta al 6%. Nel complesso, quindi, oggi il centrodestra raggiungerebbe il 43% dei consensi, il campo largo il 43,5%. "Con la nuova legge elettorale, il 42% è l'obiettivo di tutte e due le coalizioni. In questo momento lo raggiungono entrambe, lo superano di un punto, un punto e mezzo, una grande assicurazione sul fatto che poi una delle due effettivamente ce la faccia", ha spiegato Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, a Omnibus su La7. Poi ha aggiunto: "Quello che succede questa settimana è un avvicinamento tra le due coalizioni, ormai c'è mezzo punto di distanza, sono praticamente pari".